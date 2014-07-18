路透调查：英国央行料在2015年第一季首次升息，随后将逐步升息

* 首次升息时间料为2015年第一季

* 英国经济当前季度料增长0.7%

* 失业率将下滑，薪资将上升

路透伦敦7月17日 - 周四出炉的一项路透调查显示，英国央行在明年初之前不会将利率从纪录低位0.5%上调，担忧升息会中断经济改善。

英国失业率已经降至央行目标下方，经济规模超过金融危机之前，而且通胀率已升至接近目标的水位。

但本周路透对65名分析师的访查显示，英国央行2015年之前不会升息，随后也只会逐步升息。

截至5月的三个月，英国失业率降至2008年底来最低，但基本工资增幅远低于预期，创10年多前有可比记录以来最慢。

英国央行货币政策委员会已经明确表示，薪资增长幅度是一个关键指标，如果要升息，首先要看到薪资增幅大幅上升。

“缺乏薪资引领的通胀压力，再加上最近的产出数据显示经济扩张有些许降温的迹象，这应会打消英国央行今年升息的念头，”EY ITEM Club经济顾问John Bulford表示。

60名给出预测的分析师中，41名预计英国央行至少在明年1月前不会升息。其余19名认为今年将升息，这个比例远高于6月的调查。没有分析师预计明年年底前还不升息。

今年年初，通胀率降至英国央行2%的目标下方。虽然通胀率将逐步上升，但路透调查显示其在明年下半年才会达到央行目标，时间晚于6月调查的预估。

6月物价涨幅为1.9%，快于预期，虽然一些分析师称主要是受一次性因素推动，不过投资者加大了对年底前升息的押注。

路透调查显示，英国央行将在明年第一季首次升息25基点，随后在第二季和第三季将继续采取类似的行动。

英国经济继本季和下季料均增长0.7%，明年平均每季增幅料放缓至0.6%，但仍远胜过欧元区表现。

根据路透调查，失业率将不断下滑，平均薪资将上升，且明年会超过物价涨幅，但不大可能在短时间内造成通胀威胁。(完)