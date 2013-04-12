路透调查：加拿大经济今年增长率料仅为1.6%，因全球经济疲弱

* 分析师将加拿大2013年GDP增长率预估下调至1.6%

* 加拿大经济料将在2013年底走强，并延伸至2014年

* 经济前景因全球经济及出口需求疲弱而受创

路透4月11日 - 周四公布的路透调查显示，加拿大经济展望在2013年第一季变差。全球经济复苏乏力，加拿大出口疲弱，加元坚挺以及楼市降温，均令加拿大经济增长前景蒙上阴影。

2012年底加拿大经济惨淡收关，而初步迹象又显示2013年开局不利，这促使分析师将今年经济增长率预估下调至仅为1.6%，低于三个月前类似调查中1.8%的预估值。

对34位受访者的调查是在过去一周进行的。继一年前分析师预计加拿大经济今年将扩张2.4%之后，这是连续第四次下调预估。

“这等于承认全球经济仍略微偏弱，”道明证券首席宏观策略师David Tulk称。

调查显示，第一季环比年率预估从1月预计的增长1.8%下调至1.6%。第三季料加速至2.2%，而第四季将维持在这一水准。

分析师预计全球经济前景将在2014年增强，届时加拿大经济增长率或将加速至2.4%，略低于1月时预估的增长2.5%。

“加拿大经济要想明显改善，需要全球经济增长更强劲，而我们一贯认为在2014年前这不会成为现实，”CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld称，并指出第四季经济增长疲弱影响了2013年增长年率。

“目前来说，如果首先没有得到出口的支撑，那么很难提升国内需求。”

美国经济的复苏状况好坏不一。美国是加拿大出口商品的主要市场。

美国企业主3月的招聘步伐为九个月以来最疲弱，表明今年初生效的增税措施可能在削弱美国经济动能。

加拿大上周五公布，加拿大3月就业岗位减少5.45万个，预估为增加0.85万；失业率为7.2%，预估为7.1%。 其中制造业受创最严重，尤其是受加元强势影响。

受访分析师预计，加拿大今明两年失业率将分别降至7.1%和6.9%，与三个月前的预估大致持平。

**出口疲弱及加元强势**

加拿大上周的就业数据进一步显示该国面临外国市场疲弱及加元强势问题。加元兑美元预计2013年全年将维持在接近平价的水平。

“加拿大出口一直相当疲弱...主要是因为加元强势，”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri称。他补充称，随着美国经济走强，加拿大出口料将在今年下半年回暖。

通胀预期亦下降，预计消费者物价指数(CPI)今年料增长1.5%，低于1月时预计的1.7%。

楼市方面，受访分析师预计今年房屋开工年率将为17.5万户，低于1月时预计的18.7万户。2014年房屋开工年率料为17.1万户，低于此前预计的18万户。

最新楼市数据显示，加拿大一度红火的楼市已明显降温，因加拿大政府在2012年中期收紧了抵押贷款政策。