路透调查：出口将带动加拿大经济复苏，2016年底前利率料维持不变

* 2015年经济料增长1.2%，2016年料为2.0%

* 2016年底前，利率可能保持在0.50%不变

路透10月15日 - 路透调查显示，加拿大经济可望反弹回升，摆脱上季的温和衰退，受益于对美国出口稳健，但复苏力度料不足以支持央行在2017年前升息。

这份访问近50位分析师的调查显示，继上半年经济因油价暴跌而下滑后，加拿大第三季经济环比年率料增2.5%，第四季预计增长1.7%。

不过，路透调查显示，由于今年前五个月经济表现意外疲弱，2015年全年经济增长预估下调至1.2%，7月调查时为1.3%。明年经济料加快至2.0%，但仍低于7月调查预期的2.1%。

“对加拿大经济而言，最糟糕的时期可能已经过去，现在可能将随着美国经济增强而略微上升，”Moody's Analytic资深分析师Mark Hopkins称，“这只是没有我们一年前预期的那样强劲。”

加拿大央行今年两次降息以抵消油价暴跌的影响。虽然访问近50位分析师的调查显示，央行下一次行动料将是升息，但预测者仍认为下次行动是降息可能性在三分之一左右。

42位分析师中有41位认为，加拿大央行料将在10月21日会议上维持指标利率在0.50%不变，剩余一位分析师则认为央行将降息。

利率期货市场走势目前暗示，央行在此次会议上按兵不动的机率约为90%。