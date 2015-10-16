路透调查：出口将带动加拿大经济复苏，2016年底前利率料维持不变

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
* 2015年经济料增长1.2%，2016年料为2.0%
* 2016年底前，利率可能保持在0.50%不变
路透10月15日 - 路透调查显示，加拿大经济可望反弹回升，摆脱上季的温和衰退，受益于对美国出口稳健，但复苏力度料不足以支持央行在2017年前升息。
这份访问近50位分析师的调查显示，继上半年经济因油价暴跌而下滑后，加拿大第三季经济环比年率料增2.5%，第四季预计增长1.7%。
不过，路透调查显示，由于今年前五个月经济表现意外疲弱，2015年全年经济增长预估下调至1.2%，7月调查时为1.3%。明年经济料加快至2.0%，但仍低于7月调查预期的2.1%。
“对加拿大经济而言，最糟糕的时期可能已经过去，现在可能将随着美国经济增强而略微上升，”Moody's Analytic资深分析师Mark Hopkins称，“这只是没有我们一年前预期的那样强劲。”
加拿大央行今年两次降息以抵消油价暴跌的影响。虽然访问近50位分析师的调查显示，央行下一次行动料将是升息，但预测者仍认为下次行动是降息可能性在三分之一左右。
42位分析师中有41位认为，加拿大央行料将在10月21日会议上维持指标利率在0.50%不变，剩余一位分析师则认为央行将降息。
利率期货市场走势目前暗示，央行在此次会议上按兵不动的机率约为90%。
此外，分析师预期中值显示，央行将维持利率不变直至2016年底，之后料在2017年第一季升息。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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