路透调查: 加拿大2013年经济成长前景趋弱,因出口需求疲软且楼市降温

路透多伦多1月23日 - 周三公布的一项路透调查显示,加拿大经济成长前景趋弱,出口需求疲软、加元币值强劲以及楼市降温打压经济预期.

经济分析师目前预计,今年加拿大经济将仅成长1.8%,低于去年10月11日公布的上次调查预估的成长2.0%.

过去一周对33名受访者的调查显示,对去年第四季经济成长环比年率的预估从1.9%降至1.3%,对今年第一季的成长预估从2.0%降至1.8%.

第三季经济成长环比年率料将加速至2.5%,第四季达到2.6%.

"年内经济将增强,到今年年底经济成长率将回到更加正常或更加适当的水准,"BMO Capital Markets资深经济分析师Sal Guatieri说.

分析师指出,下调成长预估有一系列原因,包括美国经济成长料将温和,以及全球经济成长放缓.其中美国是加拿大多数出口商品的目的地,而全球成长放缓则打压大宗商品价格.

海外对加拿大的大宗商品和其他出口品需求疲软,致使加拿大11月贸易逆差跳升.

加元币值强劲给出口商带来挑战.加元兑美元 去年多数时间都维持在平价上方,2013年全年也料将持于该水准附近.

受访分析师还提高对加拿大2013年经常帐赤字规模的预期,预计到今年年底,该国经常帐赤字将达到622亿加元,高于10月预估的442.5亿加元.

部分分析师指出,加拿大下半年经济能否回升将主要依赖美国.

加拿大经济面临的另一项挑战是国内楼市降温.

经济成长前景疲弱暗示,加拿大央行不大可能很快收紧货币政策.分析师预计该央行下次升息的时间将在2014年第一季,而非上次调查预计的2013年第四季.

通胀预估亦下降.加拿大2013年消费者物价指数(CPI)料将上升1.7%,低于上次预估的成长2.0%.

加拿大今年第一季失业率料为7.3%,到2014年中期料将降至6.9%.尽管经济放缓,但该国失业率去年12月触及四年低位7.1%.(完)