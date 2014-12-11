更新版1-路透调查：欧央行将于明年初开始购买主权债

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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周四欧洲央行将向银行业提供更多低息贷款，如果银行申领的数据令人失望，这个可能性还会进一步上升。最近几周市场对该数据的预期已经持续降低。
“在12月的记者会上，预料欧央行总裁德拉吉将释出再清楚不过了的信号，即央行将启动量化宽松计划，”Capital Economics资深欧洲分析师Jennifer McKeown表示。
上月欧元区18国的通胀率仅为0.3%，12月的通胀率可能再次下降，甚至可能降至零。
由于油价 降低，欧元集团面临陷入通缩的严重风险，尽管本次调查中仅有六位分析师预测通胀率为负值。
不过，24位受访分析师中有22位表示，油价大跌导致通胀率下滑而非刺激消费者支出，是货币政策面临的最重大变化。
明年初通胀率可能由11月触及的五年低点进一步降低，然后开始回升，但要到2015年底时才可能走出央行的“危险区域”--即低于1%的水平。
过去两个月来，市场预期银行业从欧洲央行周四第二轮有针对性的长期再融资操作(TLRTO)的借款额已经从1,750亿欧元降至1,300亿，在不实施量化宽松的情况下，要达到资产负债表目标已经几乎不可能。(完)
(编译 孙茉莉/李春喜 审校 李婷仪)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。