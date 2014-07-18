路透调查：欧元区二线国家正在复苏，但面临通缩威胁

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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* 爱尔兰和西班牙经济增长将快于此前预期
* 欧元区二线国家失业率仍将居高不下
* 欧元强势、通缩和通胀偏低给经济成长带来压力
路透7月17日 - 周四公布的路透调查显示，部分欧元区最容易遭受冲击的国家未来一年经济将企稳，但成长仍然乏力，而且依然面临通缩的严重威胁。
与三个月前的调查相比，爱尔兰和西班牙的经济前景看来略微改善，同时希腊经济前景维持不变，但葡萄牙的前景则小幅下调。
欧元区二线国家的就业前景改善幅度不大，甚至毫无改善。这些国家的公民仍面临失业率极高的压力。
调查结果未能给欧洲央行带来安慰。该央行6月调降存款利率至负值，并宣布向银行业提供更多低息贷款以期推动通胀率升向目标水平。
“这些国家的前景改善，但并不是说危机已经结束。他们必须解决外部债务、公共债务和失业率等重大失衡问题，”Natixis分析师Jesus Castillo称。
“通胀，(更广泛的)欧元区通胀仍将守在极低水平几个月...西班牙和希腊的失业率问题尤为严重，毫无迅速改善的迹象。”
爱尔兰经济今年预计将增长1.8%，表现好于欧元区整体水平，料将带领二线国家复苏。该国是首个退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划的国家，并在六个月前重返金融市场。
希腊今明两年经济预计分别将增长0.3%和1.7%，与三个月前的预估持平。葡萄牙经济今年料将增长1.0%，增幅略低于4月调查；明年预计将增长1.5%，与4月调查持平。
分析师对预算赤字的预估与三个月前基本持平。
调查显示，分析师预计葡萄牙和爱尔兰将分别达到4%和4.8%的预算赤字目标，西班牙和希腊则料接近但无法实现赤字目标。
尽管这些年实施了严厉的撙节举措，但自2010年爆发欧元区危机以来，这些国家债务与国内生产总值(GDP)之比已然上升。
除了财政撙节举措外，欧元强势亦阻碍这些国家的经济成长，因降低了这些国家的出口竞争力。最新路透调查数据显示，欧元兑美元将小幅下跌，但今年剩余时间仍将交投于1.33附近。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
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路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12