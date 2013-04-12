路透调查：2013年法国经济成长及减赤规模恐不及政府预期

路透巴黎4月11日 - 路透调查显示，法国经济成长恐低于政府近期已下调的预估，令减赤目标再次面临无法实现的风险，此前定下的2013年目标已经被废弃。

法国财政部长莫斯可维西周日表示，政府对2013年的经济增长预估将从原先的成长0.8%下调到成长0.1%，而政府的2013年预算是建立在成长0.8%的基础上。

但法国经济要能守住这微不足道的增幅也已是万幸。路透上周访问20位分析师得出的预估中值显示，今年法国经济料将萎缩0.2%。

分析师预期，法国经济在年初将处于轻微衰退阶段，这是自2008-2009年金融危机以来第三次衰退，因失业激增损伤消费者需求，且企业削减投资。

经济成长乏力，已经迫使法国政府放弃了今年将公共赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%的承诺。莫斯可维西将目标重新定在3.7%，并寄望明年能够实现欧盟制定的3%目标。

但分析师仍认为这些预估有些乐观，他们预期今年公共赤字与GDP之比料为3.8%，2014年料为3.2%。

这个差异增加了法国社会党政府未来不得不再度降低目标的风险。这会损及法国在欧盟伙伴国和金融市场的财政信誉。

法国兴业银行首席法国经济学家Michel Martinez说，法国的问题是收紧财政政策伤及经济成长，而非收紧财政的意愿不足。

“这冲击了企业和家庭，在这种状况下经济很难实现成长，”Martinez说。“我们不进一步深陷衰退就很幸运了。”

尽管分析师预期法国经济将逐步重拾动能，但他们对明年的预期也不如政府乐观。

分析师的预期中值显示，2014年经济料将成长0.8%，而政府的预估则是成长1.2%。

虽然明年经济料将复苏，但尚未强劲到能够像总统奥朗德(Francois Hollande)承诺的那样在年底以前创造出足够多新岗位，使失业进入下行趋势。