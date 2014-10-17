路透调查：法国可能无法在宽限期内实现欧盟规定的减赤目标

路透巴黎10月16日 - 路透调查显示，法国可能无法兑现向欧盟做出的减赤承诺，即使最后期限已经又宽限两年，推迟到2017年。

饱受经济成长停滞和通缩担忧困扰的法国，周三向欧盟执委会提交了2015年预算案等候审批。这样一来，欧盟执委会和法国在履行欧盟层面修复公共财政的义务上可能发生冲突。

分析师表示，即使调降了成长预期，法国政府还是对2015年和2016年的复苏力度过于乐观，其经济改革计划对经济的提振作用可能也很有限。

分析师认同法国政府对今年国内生产总值(GDP)成长0.4%的预估。分析师对法国明年成长率的预估为0.9%，略低于政府预估的成长1.0%。

分析师和政府对2016年的预估出现了很大分歧，政府预估为增长1.6%，而本次调查的分析师预估仅有1.3%。分析师同时调降了欧元区整体增长预估。

当被问及法国能否在2017年，即在第二次两年宽限到期时实现将公共赤字/GDP之比降至3%的目标时，回答这个问题的11位分析师中，有10位都认为不可能。

许多分析师认为，法国政府将推进其承诺的改革。但多数人认为，改革并不足以提振增长潜力，或持续减少公共部门赤字。

咨询机构ACDEFI的Marc Touati表示，“若情况持续发展下去，法国将是下一个希腊。”

本次调查于10月9-15日进行。