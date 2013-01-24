路透调查: 德国料将避免衰退,在第一季恢复微幅增长

路透柏林1月23日 - 周三公布的路透调查显示,去年第四季萎缩的德国经济料将于本季恢复微幅增长,免于衰退.

路透过去一周访问15位分析师得出的预估中值显示,今年第一季,德国经济料将增长0.2%,第二季料将增长0.3%.第三和第四季料均增长0.4%.

第一季经济增幅预估比去年10月路透调查时略有下调.当时预计德国第一季经济增长0.3%.

"我认为2013年是复苏年,上半年增长会比较温和,下半年会稍稍加速."Sal. Oppenheim的分析师Ulrike Kastens表示.不过她预计年初先要经历一段艰难时刻.

其并称:"第一季工业订单可能只会略微增长,意味着工业增长相对会比较低迷,因此我们预计第一季增长会很疲软."

此次调查显示,德国经济未来12个月陷入衰退的可能性只有20%.

整体上,今年德国经济料将增长0.6%,2014年料加速至增长1.7%.德国政府自己的预估分别为增长0.4%和1.6%.

德国第四季出口料下滑0.5%,但路透调查显示今年料将反弹,第一季增长0.5%,第二季增长1.0%.

调查并显示,今年第一季德国进口料增长0.8%,第二季增长1.2%,可能有助于欧元区其他国家的出口.

**欧元区乐观情绪**

分析师称,今年德国经济面临的最大风险是欧元区危机、全球经济增长趋软、能源价格上涨和美国预算上限及其它相关问题陷入持续争执.

但他们普遍乐观认为,2013年欧元区的问题会不断缓解.

IHS Global Insight资深分析师Timo Klein称:"政界和欧洲央行已经在控制危机上取得很大进展,即便会面临很多挫折(例如万一希腊2014年暂时离开欧元区的话),他们也将控制住危机."

分析师预计,今明两年德国通胀率将分别为2.0%和2.1%,略高于欧洲央行为欧元区整体设定的目标.