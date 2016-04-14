路透调查：印度增长料保持强劲 可能再次降息但不会很快

路透班加罗尔4月14日 - 周四公布的一项路透调查显示，今年印度经济增长料将继续位居全球最快之列；通胀率仅略高于5%，使得印度央行至少可以六个月按兵不动。

据路透4月6-13日访问的逾40位分析师的预测中值，到今年第四季末印度央行料将附买回协议利率降至6.2%，这将取决于通胀率前景。

调查预测今年通胀率平均为5.3%，与1月调查时预测的水平一致。

自那之后，印度央行将附买回协议利率降至6.50%，为2011年以来最低，较2015年1月时的高点8.0%低1.5个百分点。

分析师预期印度今年内降息一次的机率约为70%。但鉴于经济表现相对较好，而且通胀率亦在上升，印度央行显然并不急于行动。

“我们认为，当前通胀情况温和，经济活动复苏适度，而且央行明确承诺坚守财政纪律，这些因素仍有助于促使央行维持其宽松立场，”巴克莱经济学家Rahul Bajoria和Siddhartha Sanyal称。

“我们仍然预期2016年印度还要降息25个基点，也可能更多。”

但受访的37位分析师中，有16位预期今年不会进一步降息。

最新调查中，分析师对印度经济成长似乎较有信心。预期在截至2017年3月财年，经济将增长7.8%，与过去六个月的预估大支持平。(完)