路透调查：印度增长料保持强劲 可能再次降息但不会很快

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透班加罗尔4月14日 - 周四公布的一项路透调查显示，今年印度经济增长料将继续位居全球最快之列；通胀率仅略高于5%，使得印度央行至少可以六个月按兵不动。
据路透4月6-13日访问的逾40位分析师的预测中值，到今年第四季末印度央行料将附买回协议利率降至6.2%，这将取决于通胀率前景。
调查预测今年通胀率平均为5.3%，与1月调查时预测的水平一致。
自那之后，印度央行将附买回协议利率降至6.50%，为2011年以来最低，较2015年1月时的高点8.0%低1.5个百分点。
分析师预期印度今年内降息一次的机率约为70%。但鉴于经济表现相对较好，而且通胀率亦在上升，印度央行显然并不急于行动。
“我们认为，当前通胀情况温和，经济活动复苏适度，而且央行明确承诺坚守财政纪律，这些因素仍有助于促使央行维持其宽松立场，”巴克莱经济学家Rahul Bajoria和Siddhartha Sanyal称。
“我们仍然预期2016年印度还要降息25个基点，也可能更多。”
但受访的37位分析师中，有16位预期今年不会进一步降息。
最新调查中，分析师对印度经济成长似乎较有信心。预期在截至2017年3月财年，经济将增长7.8%，与过去六个月的预估大支持平。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 王洋/郑茵)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。