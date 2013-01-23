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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:55 BJT

路透调查: 印度经济受政府改革推动将逐渐升温,央行料谨慎放宽政策

路透班加罗尔1月23日 - 周三公布的路透调查显示,印度经济在经历10年来的最差表现后,今年将逐渐升温,因一系列改革措施继续推进,且央行放宽政策来刺激经济成长.

不过调查也显示,通胀率可能依然顽固在高位,阻碍印度央行大幅降息,且经济成长不会很快回归至几年前的强劲速度.

这份调查在过去一周访问28位分析师,显示在截至2014年3月的财年,印度国内生产总值(GDP)料成长6.4%,当前财年料成长5.5%,增速创10年最低.

本次预估结果低于10月时的调查,当时分析师平均认为印度2013/14年经济料成长6.6%,2012/13年成长5.7%.本次结果也是路透调查连续第七次下调印度经济成长预估.

另一份上周进行的调查显示,受访分析师多数预计印度央行会在1月29日的政策会议上降息25个基点至7.75%,并预估到今年9月底时附买回利率料将降至7.00%.

巴克莱资本分析师Siddhartha Sanyal表示,"我们预计印度央行在1月重启宽松周期,但会审慎操作,将附买回利率降息25个基点.通胀率下滑给了央行重新平衡其经济成长-通胀优先性的空间."(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪/高琦)

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