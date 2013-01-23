路透调查: 印度经济受政府改革推动将逐渐升温,央行料谨慎放宽政策

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透班加罗尔1月23日 - 周三公布的路透调查显示,印度经济在经历10年来的最差表现后,今年将逐渐升温,因一系列改革措施继续推进,且央行放宽政策来刺激经济成长.
不过调查也显示,通胀率可能依然顽固在高位,阻碍印度央行大幅降息,且经济成长不会很快回归至几年前的强劲速度.
这份调查在过去一周访问28位分析师,显示在截至2014年3月的财年,印度国内生产总值(GDP)料成长6.4%,当前财年料成长5.5%,增速创10年最低.
本次预估结果低于10月时的调查,当时分析师平均认为印度2013/14年经济料成长6.6%,2012/13年成长5.7%.本次结果也是路透调查连续第七次下调印度经济成长预估.
另一份上周进行的调查显示,受访分析师多数预计印度央行会在1月29日的政策会议上降息25个基点至7.75%,并预估到今年9月底时附买回利率料将降至7.00%.
巴克莱资本分析师Siddhartha Sanyal表示,"我们预计印度央行在1月重启宽松周期,但会审慎操作,将附买回利率降息25个基点.通胀率下滑给了央行重新平衡其经济成长-通胀优先性的空间."(完)
(编译 田建华; 审校 李婷仪/高琦)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)