路透调查：印度经济料缓慢复苏，央行为支撑卢比而不愿降息

路透班加罗尔7月18日 - 随着发达国家市场在今年晚些时候逐步复苏，料将帮助提振印度疲软的经济，但增长恐怕仍将乏力，因为印度央行为了遏制卢比跌势，不愿意进一步降息。

路透最近对逾30位分析师的调查显示，印度经济在截至2014年3月的财年料增长5.6%，4月调查时的预估增幅为6.0%。截至2015年3月的下一个财年的经济增速料可达到6.5%，低于前次调查时预估的6.9%。

“欧元区预计将在今年稍晚走出衰退，美国经济增长料也将提速，中国经济亦料有所反弹，因此印度出口料可升高，”富国证券的分析师Jay Bryson说道，“不过，印度经济料无法恢复到危机前的水平，当时的成长速度总是在7-9%。”

印度今年已经降息三次，回购利率现在为7.25%，央行料将维持利率不变直至10-12月份，以支撑卢比汇率。（完）