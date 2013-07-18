路透调查：印度经济料缓慢复苏，央行为支撑卢比而不愿降息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透班加罗尔7月18日 - 随着发达国家市场在今年晚些时候逐步复苏，料将帮助提振印度疲软的经济，但增长恐怕仍将乏力，因为印度央行为了遏制卢比跌势，不愿意进一步降息。
路透最近对逾30位分析师的调查显示，印度经济在截至2014年3月的财年料增长5.6%，4月调查时的预估增幅为6.0%。截至2015年3月的下一个财年的经济增速料可达到6.5%，低于前次调查时预估的6.9%。
“欧元区预计将在今年稍晚走出衰退，美国经济增长料也将提速，中国经济亦料有所反弹，因此印度出口料可升高，”富国证券的分析师Jay Bryson说道，“不过，印度经济料无法恢复到危机前的水平，当时的成长速度总是在7-9%。”
印度今年已经降息三次，回购利率现在为7.25%，央行料将维持利率不变直至10-12月份，以支撑卢比汇率。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。