路透调查：担忧新政府改革不力，分析师下调印度经济增长预估

最令印度央行和政府头疼的通胀已经降温。6月消费者物价指数(CPI)下降至7.3%，为2012年1月以来最低。5月为8.3%。

但调查访问的分析师预测，当前季度和下一季度的通胀率料分别为7.7%和7.5%，本财年预计为7.7%，明年将降至7.0%。

印度央行预计将维持主要政策利率在8%不变，一直到明年。

工业产出增长是经济最大的拖累，过去12个月的平均增幅不到1%。但5月工业产出增长提速，较上年同期增长4.7%。

路透上月进行的另一份调查显示，股市策略师仍然看多，预计Sensex指数在未来一年将创下纪录高位。(完)