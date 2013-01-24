路透调查: 意大利选后经济恐仍难脱黯淡,第三季才有望见到成长

路透罗马1月24日 - 路透调查周三显示,意大利下月议会选举之后,经济衰退及失业率上升的情况恐怕还得持续数月.

路透在上周访问超过20位分析师的结果显示,今年意大利经济将萎缩1%--是政府预估值的五倍.

分析师预计意大利国内生产总值(GDP)在第三季将微幅增长0.1%.失业率将一路攀升,到第三季达到11.6%的高位.

去年11月的失业率为11.1%,与10月持平,同为1999年以来最高.但仍低于欧元区11.8%的最新失业率水平.

路透上次在10月调查时的结果显示,分析师预估意大利今年经济萎缩0.7%.本项最新调查称其将在2014年恢复成长,增幅料为0.6%.

"展望未来,经济成长是最主要的问题,快到年底的时候将有略微改善,但是没有恢复增长的明显迹象,"ING Financial Markets分析师Paolo Pizzoli说.

"税负增加仍在压缩可支配收入,给需求带来压力,"他说.

**第三季才有望成长**

本项调查预估,意大利今年第一季经济料将按季萎缩0.3%、第二季萎缩0.1%,到第三季才会重见成长.

由于成长料将放慢,政府未来的收支情况将更加恶化.不过分析师认为意大利的预算赤字料逐渐缩小.

调查显示,该国去年的预算赤字与GDP之比料从2011年的3.9%降至2.9%.

分析师预估今年意大利预算赤字/GDP之比将降至2.1%,然后在2014年时达到1.7%.