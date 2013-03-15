路透调查：日本央行料在4月会议上宽松政策，开始购买较长期公债

在预估连续三个月上调后，日本经济在截至2014年3月的财年料将成长2.2%，2月调查时预估为成长2.1%。

不将2014年4月拟增加的消费税纳入考虑，受访的分析师并不确信日本央行会在新总裁的五年任期内实现2%的通胀目标。

17位回复调查问题的分析师中，有13位表示，日本央行将不能实现令经济摆脱持续十多年的通缩的远大目标。

“我认为没有能实现2%通胀目标、又不用担心副作用的举措，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

“如果日本央行买入的日本公债越来越多，则会发生通胀，但并不是令人满意的通胀。”

调查显示，日本核心消费者物价指数(CPI)本财年下滑0.2%后，在截至2014年3月的财年料将上升0.3%。上次调查对这两个数字的预估中值分别为下滑0.1%和上升0.2%。

分析师对2014年4月开始的财年的通胀率预估从上次调查的2.4%调高至2.5%，因为受到加税的影响。(完)