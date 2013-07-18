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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 15:56 BJT

路透调查：日本经济料稳步复苏，但中国经济放缓构成潜在风险

**对参议院选举之后的期待**

18位分析师中有14人预计，在参议院选举过后，由安倍晋三领导的政府将推进改革并放松管制，因选举结果有望打破过去六年来时常构成政策阻碍的政治僵局。

19位分析师中有15人认为，选举后政府的优先任务将是针对税收和社保体系的全面改革。

根据调查结果，其次的重点是企业税率下调与劳动市场改革。

明治安田生命经济师小玉佑一说，“这些都很重要，但从日本老龄化社会的中长期稳定增长出发，为一个稳定的社会保障体系铺设道路是十分迫切的，”

“如果选举后能有一个稳定的政府，将有助于应对亟待解决的问题。”(完)
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