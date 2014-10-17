路透调查：拉美经济未来数年情况严峻，成长预估再遭大幅调降

路透巴西利亚10月16日 - 路透季度调查显示，拉美经济体将面临数年之久的增长疲软和市场动荡之苦，地区成长预估再次被大幅调降。

拉美三个主要国家--巴西、阿根廷和委内瑞拉的经济已经处于衰退，可能将在2015年和2016年继续落后于该地区其他国家。

路透对逾70位分析师的调查显示，巴西经济今年仅料将增长0.3%，堪堪摆脱当前的衰退；墨西哥料增长2.5%；而阿根廷经济则将萎缩1.5%。

2015年的前景也比此前的预估更差，成长预估比7月调查平均下调了0.7个百分点。

咨询公司Maplecroft的拉美分析师Michael Henderson称，“回到危机前的增长率只是我们一厢情愿的想法。过去10年间支撑成长的基本面已经不复存在。”

大豆和玉米等农产品价格大幅下滑。铜价也因中国需求减少而下跌。

不光商品市场出现动荡，外汇和债券市场亦然，因美国已经开始为升息做准备。拉美央行料将跟进升息，即便地区成长仍然低迷；调查显示，到2015年底巴西料将升息至11.75%，墨西哥料将升息至3.5%。