路透调查：拉美经济今年增长预期下滑，料难在美国升息前攒足力量

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透巴西利亚7月17日 - 尽管全球市场状况有利，但今年拉美经济体增速很可能不及之前的预期，无法借美国升息之前的时机积攒成长动力。
路透在7月11-16日对逾60名分析师的调查显示，拉美多数主要经济体2014与2015年的增长前景恶化，不及1月和4月路透调查时的预测。
预测显示，巴西、阿根廷和智利今年的经济增长料比去年疲软得多，远达不到经济全面改革后的快速增长目标。
该地区央行最近也因经济增长前景不佳纷纷降息。
调查显示，拉美各国央行明年大幅升息的意向可能也因此大打折扣。美国联邦储备理事会(美联储/FED)届时料开始收紧货币政策。
“未来几年拉美经济料持续低增长，”Capital Economics分析师在一份研究报告中称。
很多专家认为，最大的风险来自地区以外：美国和中国。
“债券投资者尚未完全消化美国经济复苏。风险在于他们(升息)可能进行得太快，”BrasilPrev分析师Danielle Aranha称。
Santander拉美策略主管Alejandro Estevez-Breton认为，美国利率预测突然改变，加上中国经济增长情况令人失望，这对于该地区是最糟糕的情况。“将遭到美国加息和大宗商品价格下跌的双重打击，”他在一份报告中称。
巴西经济今年料仅增长1.1%。分析师称足球世界杯期间该国工厂和商店关闭多日，意味着即便迎来一百多万外国游客，这场赛事对经济的影响仍可能是负面的。
分析师还警告，全球波动加剧可能令巴西货币走软，加剧通胀。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)