路透调查：拉美经济今年增长预期下滑，料难在美国升息前攒足力量

路透巴西利亚7月17日 - 尽管全球市场状况有利，但今年拉美经济体增速很可能不及之前的预期，无法借美国升息之前的时机积攒成长动力。

路透在7月11-16日对逾60名分析师的调查显示，拉美多数主要经济体2014与2015年的增长前景恶化，不及1月和4月路透调查时的预测。

预测显示，巴西、阿根廷和智利今年的经济增长料比去年疲软得多，远达不到经济全面改革后的快速增长目标。

该地区央行最近也因经济增长前景不佳纷纷降息。

调查显示，拉美各国央行明年大幅升息的意向可能也因此大打折扣。美国联邦储备理事会(美联储/FED)届时料开始收紧货币政策。

“未来几年拉美经济料持续低增长，”Capital Economics分析师在一份研究报告中称。

很多专家认为，最大的风险来自地区以外：美国和中国。

“债券投资者尚未完全消化美国经济复苏。风险在于他们(升息)可能进行得太快，”BrasilPrev分析师Danielle Aranha称。

Santander拉美策略主管Alejandro Estevez-Breton认为，美国利率预测突然改变，加上中国经济增长情况令人失望，这对于该地区是最糟糕的情况。“将遭到美国加息和大宗商品价格下跌的双重打击，”他在一份报告中称。

巴西经济今年料仅增长1.1%。分析师称足球世界杯期间该国工厂和商店关闭多日，意味着即便迎来一百多万外国游客，这场赛事对经济的影响仍可能是负面的。