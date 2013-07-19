《专题新闻快速浏览》--路透对G20国家经济前景的最新调查****

欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。
路透已公布对20国集团(G20)国家最新的季度经济前景调查。有超过500名分析师在7月8-17日进行的调查中给出了自己的预估。
------------------------------------主要新闻--------------------------------
> 路透调查：印度经济料缓慢复苏，央行为支撑卢比而不愿降息
> 路透调查：分析师下修澳洲2014年成长率预估，今年仍预估成长2.5%
> 路透调查：日本经济料稳步复苏，但中国经济放缓构成潜在风险
> 路透调查：中国经济今年料可保7.5%增速目标，利率持稳不变
> 路透调查：美国失业率料稳步下降，美联储宽松政策退出计划为瞩目焦点
> 路透调查：英国央行政策指导料与失业指标挂钩
> 路透调查：法国经济复苏乏力，明年第二季失业率料追平纪录高位
> 路透调查：金融体系及青年失业问题为欧元区经济最大威胁
> 路透调查：意大利经济增长和债务前景恶化，今年料萎缩1.8%
> 路透调查：德国第二季GDP料成长0.6%，但之后增速将再度放缓
------------------------------------其他消息--------------------------------
*TOP NEWS* 环球要闻.......TOP/NEWSCN *《全球汇市简讯》..........FXNEWS/CN
*分析或焦点...................CDEPTH *路透专访.....................CINTER
*路透调查......................CPOLL *快速分析.....................CINSTA
*经济面消息..............ECI|MCE-CMN *背景资料......................CFACT
*重要新闻浏览................TOP-CMN *路透早报......................NN/CN
---------------------------------------------------------------------------
如果您在读取查看上述报导时遇到「资料无法提供」(Data not available)时, 欢迎致电路透
各地服务热线(Help Desk):
北京客户服务中心: 4008-811-408
台湾客户服务中心: 0800-666-061
香港客户服务中心: 852-30095616
(整理 徐文焰)