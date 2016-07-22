调查：美联储在11月大选前料维持利率不变 通胀预期仍低

路透7月21日 - 路透调查结果显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将等到第四季再升息，很可能要等到美国大选之后的12月；同时，调查再次表明通胀预期疲弱。

这将比美联储决策者在今年初预计的年内升息四次要少得多，突显尽管经济稳健，但他们仍面临诸多风险。英国公投决定退出欧盟之后全球风险上升。

在过去一周访问的100位经济分析师中，略超过一半预计美联储将在第四季把联邦基金利率目标从目前的0.25-0.50%提高至0.50-0.75%。预测者还认为，升息最有可能在12月进行，因11月政策会议距离11月8日美国大选只有数日。

其余受访者中，一部分认为会在今年第三季升息--有可能在9月，因美联储没有暗示准备在本月会议上升息；一部分预计会在2017年的某个时候。

对于今年升息的预期自1月以来已经推后三次，1月时的路透调查预测升息将不晚于3月。与此同时，从欧洲到亚洲，许多央行仍在放松政策。

“迄今为止，所有美联储的言论都暗示，他们在实现政策正常化过程中将非常耐心和非常渐进。我们认为，在大选临近之际联储对于调整利率可能极其谨慎，因为他们必须被视为政治上中立，”BMO Capital Markets经济分析师Sal Guatieri说。

“根据我们对未来六个月经济表现的看法，(考虑到)美国目前相当接近充分就业...12月可能是下次行动的好时机。”

该调查预测明年将会升息两次，使得联邦基金利率目标在2017年底时来到1.00-1.25%。

在被问及美国大选前经济面临的最大风险为何时，路透调查中的大多数受访者认为是聘雇和企业投资意外放缓。美元走强则在风险名单上排名第三。

摩根士丹利和苏格兰皇家银行是调查中唯一预测美联储一直到明年底都不会加息的初级交易商。摩根士丹利还预测未来一年美国经济衰退的可能性有四成。

未来12月个月衰退可能性的预估区间为5-60%，不过普遍看法是只有20%的可能性。到2017年底的每一季经济成长环比年率料仍略高于2%，和6月调查相比略有下调。

**通胀在哪儿?**

6月失业率为4.9%，且可能会进一步下降，大多数人认为美联储可能会确定其已达成充分就业的目标。但通胀率仍低于其2%目标，且料将不见起色。

最新的调查显示，第四季核心个人消费支出(PCE)物价指数料平均为1.9%，目前为1.6%。该指数是美联储看重的通胀指标。

债券收益率与互换等市场指标、民间分析师的预测以及对美国消费者的调查均显示，通胀预期仍处于低位。

在英国6月23日公投退欧后的一个月，10年期美债收益率跌至纪录低点，因投资者担心全球金融市场崩跌而转投避险资产。

美元同期大涨逾4%，对输入型通胀构成进一步的下行压力。

在正常情况下，失业率下降之际通胀和薪资会上升。严格意义上讲，这种情况并未出现，部分因油价下挫、产能过剩和国内外需求相对疲软。

摩根士丹利的分析师写道，“由于薪资增长料将保持缓慢，我们认为不会出现就业市场推动整体物价上升的威胁。”他们并认为2017年将可能是“连续第九年低于联储2%的通胀率目标”。(完)