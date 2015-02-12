路透调查：美国今年GDP增幅料创10年最高，美联储可能6月升息

标题新闻：希腊2月失业率从1月的23.3%降至23.2%，但仍为欧元区平均水平的两倍以上
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* 美联储第二季升息的可能性较大
* 美国2015年CPI平均升幅料为0.4%，2016年料为2.2%
* 今明两年GDP平均增幅料分别为3.2%和2.8%
路透华盛顿2月11日 - 周三公布的路透调查显示，美国经济今年料录得10年来最佳表现，因就业市场快速增强提振国内需求。这将令美国联邦储备理事会(美联储/FED)有信心开始收紧货币政策。
对82名分析师的调查显示，美国国内生产总值(GDP)今年平均增幅料为3.2%，创2005年来最快增速。
尽管美国去年第四季经济增长减速，且今年开局看起来仍缓慢，但分析师仍维持较高的增长预估。
“今年可能有一些起伏，但经济基本面非常强劲，将足以抵御国外因素的影响。GDP增幅可以达到3%，”Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet称。
亚洲和欧洲经济放缓损及美国出口，进而影响美国经济增长。同时，全球油价大跌迫使一些企业推迟或缩减资本支出。
受访的大多数分析师表示，全球经济增长放缓和通胀减弱，是美国经济面临的最大风险。
油价自6月来接近腰斩，导致美国汽油价格跌至数年低位。
能源价格下滑和就业市场强劲料为今年消费者支出提供强大支撑，可能抵消美联储对于低通胀的担忧，促使联储决策者在6月会议开始升息。
**通胀可能逐步上升**
36位分析师预计美联储将在6月升息，18位预计到9月才会升息。
这一结果与上个月对分析师的调查以及周五公布的对华尔街初级交易商的调查结果相似。
美联储自2008年12月以来一直将指标利率维持在接近零的水准不变。
尽管通胀率今年料更加低于美联储2%的目标，但分析师预计未来几年通胀率将逐步上升，因能源价格下滑和美元走强的影响消退。
调查显示，今明两年消费者物价指数(CPI)平均升幅料分别为0.4%和2.2%。1月调查时分别为0.9%和2.3%。
今明两年扣除食品和能源的核心CPI升幅料分别为1.7%和2%。与1月调查结果基本一致。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险
路透米兰5月11日 - 意大利资产规模最大的银行--裕信银行(UniCredit)周四公布，新执行长Jean Pierre Mustier的领导带动该行出现转机，第一季净利跳增至9.07亿欧元(9.86亿美元)，超出预期。