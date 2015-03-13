路透调查：美联储仍料将在6月升息，但预期稍晚升息的人数不相上下

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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但有分析师表示，薪资增长乏力，且通胀环境温和，将使美联储等到9月甚至更晚才会升息。薪资较上年同期增幅一直徘徊在2%左右。
同时，通胀率远低于美联储2%的目标。
独立经济分析师Hugh Johnson称，“由于就业数据比预期强劲，越来越多的人认为，将会在6月升息。”
“通胀数据和预期仍然非常低迷，预示美联储最早要到9月升息。”
美联储主席叶伦上个月曾表示，在开始加息前，联邦公开市场委员会“需有理由相信，通胀率中期内会升向2%的目标”。
道明证券分析师Millan Mulraine称，“这种情况首先必须要等到通胀底部开始上移...我认为美联储9月前不会看到这种情况。”
路透调查显示，美国今年消费者物价指数平均升幅料为0.3%，2月时的预估为上升0.4%。第二季通胀升幅预计为零，而外界预计美联储将在第二季升息。
2016年通胀率预计将加速上升至2.2%，与2月的调查持平。美联储追踪的个人消费支出(PCE)物价指数目前远低于其目标水平。
虽然认为6月升息和不升息的人数差不多，但分析师预计今年升息的几率在90%。(完) (翻译 王兴亚/张荻； 审校 张涛/于春红)
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