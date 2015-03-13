路透调查：美联储仍料将在6月升息，但预期稍晚升息的人数不相上下

但有分析师表示，薪资增长乏力，且通胀环境温和，将使美联储等到9月甚至更晚才会升息。薪资较上年同期增幅一直徘徊在2%左右。

同时，通胀率远低于美联储2%的目标。

独立经济分析师Hugh Johnson称，“由于就业数据比预期强劲，越来越多的人认为，将会在6月升息。”

“通胀数据和预期仍然非常低迷，预示美联储最早要到9月升息。”

美联储主席叶伦上个月曾表示，在开始加息前，联邦公开市场委员会“需有理由相信，通胀率中期内会升向2%的目标”。

道明证券分析师Millan Mulraine称，“这种情况首先必须要等到通胀底部开始上移...我认为美联储9月前不会看到这种情况。”

路透调查显示，美国今年消费者物价指数平均升幅料为0.3%，2月时的预估为上升0.4%。第二季通胀升幅预计为零，而外界预计美联储将在第二季升息。

2016年通胀率预计将加速上升至2.2%，与2月的调查持平。美联储追踪的个人消费支出(PCE)物价指数目前远低于其目标水平。