经济复苏引发政策退场争论 美联储面临艰难抉择

* 美国经济复苏迹象引发对刺激措施的争论

* 部分分析师预计美联储将缩减购债

* 大多人认为美联储会等到2014年初再采取行动

* 伯南克可能调整美联储的宽松货币政策信号

路透华盛顿12月18日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在周三作出决定，美国经济复苏是否足够强劲，终于可以允许减少政策支持，或是说最好再等等。

全球金融市场正感到紧张不安，美联储今天将结束为期两天的会议，并在1900GMT发布万众期待的政策声明。美联储主席伯南克将在半小时后举行任期内最后一次新闻发布会。

就业市场和零售销售近期出现增长，国会刚刚通过预算协议，因此越来越多分析师都认为，目前的时机适合美联储缩减850亿美元的月度购债规模。这项持续达15个月之久的刺激计划旨在压低长期借贷成本，以便刺激投资和雇佣。

不过很多观察人士认为，由于通胀持续保持低位，而且美国在2007-2009年衰退之后的复苏道路上屡次栽倒，所以美联储会等到2014年初再采取行动。

“情况越来越像是扔硬币，”摩根大通首席美国分析师Michael Feroli表示。

如果美联储暂不缩减，或许仍会决定向市场更好地说明其缩减刺激措施的计划。在美联储的18名决策人士中，已经有若干位这几周都提出了类似建议。

美联储从2008年以来即维持利率在近零水平，并计划无论何时开始减码购债，都将维持低利一段较长时间。美联储的购债计划已使其资产负债表膨胀至3.9万亿美元的纪录水准。

美联储官员周三也将提出其最新经济预估，也许将认可上月以快于预期的速度下降的失业率，11月失业率为五年低位的7%。而对投资人最重要的是官员们或将会调整其长期政策承诺。

**给市场的讯息**

正如我们所见，官员已表示美联储将继续购债，直到就业市场显着回升。他们也想见到通胀从当前将近1%的水平上升一些。

伯南克也有可能加码传递他给市场的讯息。他曾表示只要通胀率没有超过2.5%之虞，则至少在失业率降至6.5%之前，利率都将维持在近零水平。

美联储可能更加压低6.5%的失业率门槛，或者增加第三个关卡，即承诺如果通胀持续低于1.5%就继续低利率--如果美联储决定缩减购债的话，这是很有可能的做法。

让人担心的是，缩减购买美国公债和抵押支持债券--就算每月仅减少约100亿美元--也将导致市场卖压而推升地押贷款利率和其他借贷成本，给经济复苏带来阻碍。包括抵押贷款利率在内有许多借贷成本都是紧盯10年期美债收益率。

若在减码购债的同时能配套提出其他举措，让外界感到放心，认为美联储并未撤除对经济的货币政策支持，那可能有助缓和市场的反应。

“他们显然希望看到资产购买计划有所削减，”OppenheimerFunds首席经济师JerryWebman表示。“但显然他们也将...采取一切必要货币政策来支撑经济。”

根据路透在国会议员上周达成预算协议前所做的调查，60位分析师中仅12位预期美联储本周会削减购债规模。22位预估将等到1月；而约半数认为要到3月。

由于通胀仍处于如此低位，“以历史标准来看，此时收紧政策会是非常少见的举动。”高盛经济分析师DavidMericle在一份客户报告中称。他预期美联储将延至3月行动。

他并表示，美联储官员“将不愿造成可能导致金融条件收紧、令人质疑其2%通胀目标承诺的意外结果。”美国政府周二公布的数据显示，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.2%。

此次将是伯南克担任联储主席任内倒数第二次政策会议。其第二个四年任期，将于美联储2014年首次政策会议结束后两天，即1月31日届满。

目前担任美联储副主席的叶伦预计将接任主席职位。叶伦大力拥护美联储以积极政策应对衰退。美国参议院预计周四将投票确认叶伦出任联储主席的提名。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪/张若琪 审校 张涛)

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