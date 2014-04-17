经济疲软拖累中国财政收入增幅逐月减速 未来料继续放缓

* 3月全国财政收入增速至少为过去一年来最低

* 年初以来财收增速逐月放缓，未来料继续呈放缓态势

* 3月财政支出大幅增加

* 1-3月国有土地出让收入同比增四成

路透北京4月17日 -受经济增速放缓等因素影响，年初以来中国财政收入增速逐月放缓。财政部数据显示，3月财政收入同比增幅已降至至少过去一年来最低水平，预计未来将继续呈放缓态势。

财政部周四公布，3月全国财政收入10,103亿元人民币，同比增长5.2%，低于今年1月和2月的13%和8.2%。

其中，3月中央财政收入3,774亿元，同比下降1.4%；地方财政收入6,329亿元，同比增长9.5%。

“3月全国财政收入增幅较低特别是中央财政收入同比下降，主要是受经济增长放缓、出口退税增加较多、个人所得税上下年缴库错月等因素影响。”财政部新闻稿称，扣除特殊因素后中央财政收入增长约5%。

根据中国财政部年初制定的预算草案，目标是2014年全国财政收入增幅8%，其中中央财政收入增长7%，地方财政收入增长9%；全国财政支出增长9.5%，财政赤字规模1.35万亿元，赤字率为2.1%左右。

今年1-3月来看，全国财政收入35,026亿元人民币，同比增长9.3%；其中，中央财政收入15,545亿元，同比增长6.4%，增幅较全年目标低0.6个百分点；地方财政收入19,481亿元，同比增长11.8%。

"从财政收入走势看，受经济下行压力较大以及去年下半年收入基数逐步提高等因素影响，后几个月全国财政收入增长可能将继续呈放缓态势。”财政部称。

昨日国家统计局公布，一季度中国经济成长率为7.4%，主要得益于服务业占比提高，对经济的贡献增大；而与之形成鲜明对比的是，工业和投资增速均逊于预期。

**财政支出大幅增加**

财政部新闻稿显示，1-3月全国财政支出30,432亿元，同比增长12.6%；其中中央财政支出4,385亿元，同比增长8.4%。

路透根据历史数据计算得出，单独3月全国财政支出13,365亿元，同比增长近22.3%，至少为过去一年来最高水准。

从财政部提供数据可以看出，财政支出在继续向民生领域大幅倾斜：1-3月医疗卫生与计划生育支出同比增长26.4%，教育支出和社会保障及就业支出增幅均为14%。

同时，受土地成交额增加拉动，1-3月国有土地使用权出让收入10,802亿元，同比增长40.3%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2014年3月 1-2月 2013年全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

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财政收入 5.2 11.1 10.1 15.9 16.2 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1

财政支出 22.3* 6.0 10.9 4.1* 21.9* 10.1* 6.5* 1.8* 3.0 12 18 7.2

*注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出。（完）

欲览更多详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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