经济放缓及俄罗斯遭制裁冲击欧洲航空旅游--IATA

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透柏林11月4日 - 国际航空运输协会(IATA)表示，欧洲经济疲弱，加上持续对俄罗斯制裁，正冲击欧洲的航空旅游；同时油价下跌还要一段时间才能感受到，且可能甚至预示未来困难重重。
IATA在其月度乘客流量声明稿中表示，9月全球航空交通需求增加5.3%，略低于8月的上升6.3%。
IATA表示，碍于对冲策略，航空燃油价格下跌的影响还要一段时间才会显现。航空燃油占了航空公司三分之一的成本。
“如果航油价格下跌是因为石油需求下滑，而不是供应增加的话，这甚至可能是未来出现困难的指标，”IATA主管Tony Tyler表示。
IATA表示，所有地区均公布9月需求成长，整体承载率增加0.2个百分点至80.3%，但成长情况正在改变。
在欧洲，成长率从7%放缓至3.9%，反映了法国航空(AIRF.PA)机师罢工两周和经济前景走弱。
IATA目前预测，2014年全球航空公司营收为7,460亿美元，净利为180亿美元，净利润率为2.4%。
该协会表示，将在12月10日提供最新预测，以及对2015年的第一次展望。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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