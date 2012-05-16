经合组织称西方年轻人失业日益严重

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透伦敦5月15日电---法国总统奥朗德在当选日晚上称，他希望外界仅通过他对公平和年轻人的承诺对其进行评价。
法国年轻人的失业率超过20%，与英国、意大利、爱尔兰、波兰和瑞典等国相近。
“各国政府需要采取果断而具体的行动，解决这个经济和社会问题。”经济合作与发展组织（OECD）秘书长Angel Gurria在声明中称。
经合组织34个成员国的年轻人失业率为17.1%，为整体失业率的两倍还多。在西班牙和希腊，年轻人的失业率为50%。
经合组织周二公布的数据表明，15-24岁年龄段人群的就业情况急剧恶化。
全球金融危机是失业率大幅攀升的主要原因，而技术变革和全球化导致的技能结构性失衡令情况更为糟糕。
报告指出，去年万宝盛华进行的一项调查显示，52%的美国雇主难以找到合适的雇员，因求职者技能不足。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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