经合组织称西方年轻人失业日益严重

路透伦敦5月15日电---法国总统奥朗德在当选日晚上称，他希望外界仅通过他对公平和年轻人的承诺对其进行评价。

法国年轻人的失业率超过20%，与英国、意大利、爱尔兰、波兰和瑞典等国相近。

“各国政府需要采取果断而具体的行动，解决这个经济和社会问题。”经济合作与发展组织（OECD）秘书长Angel Gurria在声明中称。

经合组织34个成员国的年轻人失业率为17.1%，为整体失业率的两倍还多。在西班牙和希腊，年轻人的失业率为50%。

经合组织周二公布的数据表明，15-24岁年龄段人群的就业情况急剧恶化。

全球金融危机是失业率大幅攀升的主要原因，而技术变革和全球化导致的技能结构性失衡令情况更为糟糕。

报告指出，去年万宝盛华进行的一项调查显示，52%的美国雇主难以找到合适的雇员，因求职者技能不足。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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