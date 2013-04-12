更新版-路透调查：美国经济今年强劲开局之势料难持续，但就业市场或继续好转

(新增细节)

* 经济在今年强劲开局后，或在第二季放慢增速

* 就业市场和楼市料继续复苏

* 财政政策收紧或令美联储维持政策不变

路透纽约4月11日 - 美国经济在今年强劲开局之后可能减速，因为政府减支带来一些影响，或令美国联邦储备理事会(美联储/FED)非常规非刺激举措至少持续至2014年。

但今年就业市场预计会继续好转，即便上月就业增长疲弱令人失望；楼市复苏应会加速。这两方面应有助于避免经济降温太多。

最新就业报告公布后进行的路透调查显示，分析师将美国第一季经济成长环比年率预估由前月的2%上调至3%。

但这种增速料不会持续，或在第二季减缓至1.6%，之后在剩余两季加速至2%。

“我们预计增速将放缓，但我并不认为这是经济又一次‘在春季放缓’，”巴克莱资本国际资深美国分析师Michael Gapen表示。

Gapen称，强劲开局后在春季走弱是近年来经济的一种常态，尽管过去几年这与欧元区债务危机的爆发有很大关系。

“今年，我们认为美国经济主要受财政政策拖累，”他说，估计财政紧缩将对今年经济成长构成1.8个百分点的拖累，过去两年则均为1个百分点。

过去三个月，认为美联储今年将结束购债计划的分析师人数逐步下降。

45位分析师中有35位认为，美联储将在2014年、而非今年结束当前的量化宽松举措。

仅有七位受访者预计美联储结束购债的时间会在今年晚些时候，剩余三位认为美联储会将该计划持续至2015年。

预期美联储将在2014年结束当前量化宽松举措的分析师中，大多数都表示可能是在今年上半年的某个时候结束购债。

**就业市场改善步伐依然缓慢**

分析师预计今年失业率将稳步改善，对2013年失业率预估中值为7.6%，低于1月调查时的7.7%。

尽管对今年失业率的预估为2012年1月开始就此时段进行预估以来最低，但48位分析师中有33人预计失业率将在2015年降至美联储的目标水准6.5%。另外10位分析师认为会在明年的某个时候降至这一水准，而剩余五名分析师则认为会在2016年实现。