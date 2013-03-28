经济增长疲软且政策松散可能耽误巴西评级上调--惠誉

贸易商称北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透圣保罗3月28日 - 惠誉周三警告，经济增长疲软，预算政策松散，可能耽误巴西主权信用评级上调。
惠誉对巴西评级为BBB，展望稳定。
去年巴西经济仅增长0.9%，尽管进行了连续10次降息，并且总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)采取了价值数以十亿美元计的减税等激励举措。
惠誉称，巴西债务/国内生产总值(GDP)之比和利率款项高于其他同等评级国家中值。
“这可能耽误巴西在评级类别中相对地位的改善，”惠誉在一份声明中称。
巴西财长Arno Augustin驳斥惠誉的警告，称巴西外债利率普遍较低，显示市场对其经济基本面仍有信心。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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