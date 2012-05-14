《信报》：经济下行恶化 货币松绑可期

（5月14日社评）

人民银行宣布下调存款准备金率至20%,是今年来第二度调低存准金率.照上周公布多项数据看,中国经济景气不仅处於下降区间,且下行压力比想像中大,预料存准金率仍然有下调空间,并需要中国及时加大微调预调和信贷投放的力度.明显看到,4月份外贸、信贷到投资增长,都呈现增速显着放缓现象.在及早稳定经济发展的考虑下,央行从速下调存款准备金率,向市场释放流动性,为经济运行投入动力,政策目标相当清晰.首先从外贸表现观察,4月贸易数据令人忧虑,出口增长只有4.9%,远低於预期.在欧洲经济低迷不振下,出口欧洲的前景已难乐观,然而对新兴市场出口也收缩,形势实在不妙.更令市场不安的因素是,进口增长仅得0.3%,内需疲弱,意味经济仍有进一步探底可能.

中国转换经济发展模式,主动把GDP增长速度放慢,但在调整过程中,结构转型的风险有持续上升端倪.过去以出口导向拉动增长运行的模式,长期以来形成相当的”顽固性”.很明显,人民银行上周下调存款准备金率,主要是对多项不利数据和经济下行升压的反应.目前,房地产开发投资增长进一步放缓,1-4月份商业和住宅销售总额较去年同期下降逾10%,反映去年货币紧缩和对房地产严厉调控对实体经济造成的影响,迄今仍继续产生压抑作用.面对当前疲弱的投资扩张动能,认为中国经济在首季可触底的估计,看来已显得乐观.由於欧洲当前反紧缩浪潮高涨,美国经济复苏步履反覆未稳,为防止经济加剧放缓,货币宽松的国际大气候只会变本加厉.

如今新兴经济体,包括印度、巴西等已打开降息之门,促进经济已成为主要的政策目标.目前欧债危机重临风险不断加剧,危及今年全球经济复苏的稳定性.中国面对内外不利因素的影响,如今外贸和投资扩张动能弱化之势未见起色,更不排除恶化可能.因此,通过货币政策逐步松绑,最终减息,加大信贷投放力度,并支持房地产市场的实质性供需,以刺激整体投资、稳定增长步伐已有明显的政策迫切性.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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