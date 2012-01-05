西方政治经济危机交织 领导人亟需勾画新愿景

路透1月1日电（记者 Stella Dawson）---政治紊乱或令全球经济陷入漫长的缓慢增长期，甚至持续到2012年以後，进而加深西方的政治和经济问题。

始於四年前的全球金融危机已然成为欧美国家的政治危机。各国领导人无法将债务负担降至可管理的水平，也无力恢复强劲的经济增长，令市场动荡不安，民众骚乱层出不穷。

政治顽疾还导致世界经济领导力加速向以中国为首的发展中国家转移。最糟糕的情况将是可能引发全球经济二次衰退，同时还将面临自1930年代以来未曾有过的政治动乱。

美国信用评级遭降、欧洲毕恭毕敬地向中国寻求金融援助、巴西取代英国加入经济大国俱乐部，这些曾经不可思议的事情在不同寻常的一年里接踵而至，越来越多的政治分析人士、学者和经济学家正勾勒出这些令人不快的情景。

国际经济秩序向发展中国家转变并非新趋势，但这种转变比预期来的更早，而上述分析人士描述的西方民主危局加快了这种转变。

这些人士认为，美国和欧盟存在的政府信用问题，给普通民众造成了高居不下的公共债务和税负，还有失业及各种紧缩问题。他们认为，西方国家政治与金融精英关系过密及相互勾结，引发了2007年和2008年的金融动荡并导致了可怕的後果。

精英阶层所犯错误的代价是政府公信力受损；与此同时，西方领导人竭力拉动实际无效的政府杠杆时，政治也开始陷入瘫痪。

哈佛大学知名经济历史学家弗格森（Niall Ferguson）将此称为历史性的力量转变。金融危机导致公众信任崩溃，暴露了更深层次的问题。"我们现在看到的政府问题，是西方制度更广泛危机中的一部分，"他说。

美国的茶党运动、占领华尔街运动以及欧洲的骚乱，都是民众对政府失去信任的表现。

曾负责欧洲事务的美国副国务卿、现为战略与国际问题研究中心高级研究员的康利（Heather Conley）称，美欧这种近乎瘫痪的政治局面，是在政府处於转折点之际存在的普遍现象。

"没有坚定的方向和领导层，我们只能原地踏步或胡乱应付，不知道该走哪条路。西方国家眼下正处於这种时刻。"

**潜藏显见风险 亟需勾画新愿景**

地缘政治战略人士及情报分析机构Stratfor Global Intelligence的执行长弗里德曼（George Friedman）称，显而易见的风险之一是，中国也将陷入政治僵局、经济增长放缓或停滞以及民众骚乱的国家行列，这将潜藏严重的後果。

"当美国、欧洲和中国都陷入危机时，那麽说世界经济重心及大部分军事力量陷入危机也将不为过。"

中国经济增长正在放缓。中国政府官员在上月召开年度工作会议後表示，全球经济前景"极度暗淡"。这表明他们在中国进入领导层换届之年对经济状况深感担忧。

太平洋投资管理公司（PIMCO）执行长埃里安（Mohamed El-Erian）称，若政治体制重新开始有效运转，决策者迎头赶上还不算太晚，这或可避免经济严重衰退。

乔治华盛顿大学国际事务及金融学教授雷曼（Scheherazade Rehman）称，要想打破僵局，政治领导人亟需勾画新愿景，令金融和政治重新恢复适宜的平衡关系，否则政体信任度仍将大打折扣。（完）编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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