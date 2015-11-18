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中国财经 | 2015年 11月 18日 星期三 11:59 BJT

全球经济尽管持续复苏但仍面临不确定不稳定因素--习近平

路透北京11月18日 - 中国国家主席习近平周三表示，全球经济增长动力面临减速风险，尽管持续复苏但仍面临不确定不稳定因素，

新华社援引他在APEC工商领导人峰会上的讲话称，尽管部分指标有波动，但中国经济仍处在合理区间运行；中国经济体量大、韧性好、潜力足、回旋空间大。

他并呼吁，加快亚太自由贸易区建设。

中国三季度和前三季度的GDP增幅均为6.9%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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