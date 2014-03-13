中国电子集团推进新一轮资产重组 业务重新梳理--报载

路透上海3月13日 -旗下拥有17家上市公司的中国电子信息产业集团（CEC）总经理刘烈宏近日回应外界猜测称，考虑到CEC业务结构布局和证券化率存在的问题和不足，公司内部确实正在推进资产重组工作，对旗下业务进行梳理。

据中国证券报周四报导，作为全国政协委员的他在参加全国两会时表示，集团旗下华东科技(000727.SZ)和南京熊猫(600775.SS)将分别作为集团平板显示和平板显示装备的业务平台，而集团位于深圳华强北的园区资产，亦计划未来在香港上市。

“集团对此次资产重组的总基调是，将旗下的二级企业都成为业内具有竞争力的专业子集团，将专业子集团实现整体上市。”他表示。

他透露，重组的推进十分顺利，并没有遇到特别大的困难。但由于CEC旗下拥有的上市公司较多，因此在重组的过程中仍要和少数股东保持紧密的沟通，集团层面也将拿出较大的诚意，兼顾各方利益，以保证重组能够顺利推进。

CEC是中国最大的电子集团，其产业布局主要集中在集成电路、软件服务、整机与关键零部件、平板、贸易和物流园区这五大块，涵盖到了从零组件到销售的全产业链。

“从CEC的行为来看，此次重组更多是对内部产业的一次重新梳理，这和2005年前后CEC的外延式业务布局思路有根本性的变化。”报导引述一位接近CEC的人士表示，CEC当前最大的问题在于业务过于庞杂，导致管理混乱且资源分配不当，造成企业盈利状况和行业口碑在产业内受到诟病，此次重组的出发点也是为了着力解决这个问题。

业内人士认为，CEC集团旗下相当多的企业正面临被市场的边缘化。近年来，民营企业的大肆崛起已经使得CEC感到压力倍增，另外现在的电子行业已经完全进入到一个拼资本的时代，越来越快的技术进化速度使得产业的运行需要持续的高额的资本投入，CEC之前关起门来闭门造车的方式已经行不通。

“既然有现成的上市平台，将其利用起来借用资本市场吸引更多的社会资本，并将一些不合理的业务进行剥离，也是合情合理。”一位电子行业分析师指出。

**集成电路优先发展**

“考虑到当前的宏观形势，CEC已经将集成电路定位为当前优先发展的主业。”刘烈宏指出，前期国家集成电路产业扶持计划的下发，在产业基金成立后，各地都会出台相应的扶持政策，可以说，中国的集成电路行业将迎来一个高速发展的阶段。

CEC的集成电路业务主要分布在华大(芯片设计)和华虹(芯片制造)。2013年，华大的资产总额约为60亿元人民币，营业收入约20亿元；华虹则是二代身份证、社保卡等芯片的主要代工企业，若以收入测算，华虹目前在全球芯片代工业中排名第六，在国内仅次于大唐旗下的中芯国际(0981.HK)。

对于整合的细节，他指出，由于和资本市场高度相关，在最终方案公开披露前对此不作回应。目前集团集成电路板块的上市公司为上海贝岭(600171.SS)。

不过业内人士认为，CEC旗下的集成电路资产证券化率只有20%左右，而此项资产的盈利状况十分乐观，考虑到CEC此次重组的思路，集团没有理由不将华大和华虹推向资本市场。

在平板显示领域，华东科技1月已公告拟定向增发募资105亿元投入南京与日本夏普(6753.T)合作的8.5代液晶面板生产线建设，并被指定为集团旗下平板显示产业发展平台。

刘烈宏还透露，深圳市政府一直与CEC就华强北的产业和服务升级进行沟通，CEC正考虑在华强北建设中国电子国际总部。公司本次资产重组目前设定的目标是整合旗下的园区资产，实现在香港上市。

公开资料显示，目前CEC旗下的深桑达A(000032.SZ)、中国电子器材公司在深圳华强北拥有不少上好的物业资源。

对于CEC旗下的“长城系”，他表示，在此次重组中，集团提出的口号是“将制造的长城转变为科技的长城”，过去的长城以IT的传统硬件如硬盘磁头、盘基片的制造为主，未来长城系会加大产业链的中上游的投资。

在整机板块，CEC集团拥有长城信息000748.SZ、长城开发(000021.SZ)和长城电脑(000066.SZ)等三家A股上市公司，另一家控股型上市公司长城科技0074.HK去年12月已公告拟私有化退市。

他举例说，前期长城信息已经提出要向信息化转型，去年就开始酝酿的海面监测器就是一例，未来长城信息还会和更多的信息科研院所合作，致力于科技产业化。而长城开发会专注于产业升级，目前已经在厦门开始试水LED业务，后期若条件允许，也有意切入到触摸屏产业链。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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