厄瓜多尔宣布中石油将参与120亿美元炼油项目

路透基多7月6日 - 厄瓜多尔政府周六表示，中国石油天然气集团公司(CNPC)已决定参与建设厄瓜多尔一座造价120亿美元的炼油项目。

过去一年来厄瓜多尔与中国石油集团商谈出资建设日产30万桶石油的Pacifico项目。该项目计划于2017年开始投产，是厄瓜多尔和委内瑞拉国营石油公司PDVSA的合资企业。

“我们设法获得第三个合作伙伴，而这第三个伙伴正是全球最大石油公司，中国石油集团，”厄瓜多尔副总统Jorge Glas在电视播出的政府每周报导中称。

他称，该项炼油项目进展良好。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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