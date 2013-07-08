厄瓜多尔宣布中石油将参与120亿美元炼油项目

德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴
路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。
路透基多7月6日 - 厄瓜多尔政府周六表示，中国石油天然气集团公司(CNPC)已决定参与建设厄瓜多尔一座造价120亿美元的炼油项目。
过去一年来厄瓜多尔与中国石油集团商谈出资建设日产30万桶石油的Pacifico项目。该项目计划于2017年开始投产，是厄瓜多尔和委内瑞拉国营石油公司PDVSA的合资企业。
“我们设法获得第三个合作伙伴，而这第三个伙伴正是全球最大石油公司，中国石油集团，”厄瓜多尔副总统Jorge Glas在电视播出的政府每周报导中称。
他称，该项炼油项目进展良好。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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