厄瓜多尔总统称愿与相关国家讨论阿桑奇命运问题

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透基多8月23日电(记者 Eduardo Garcia)---厄瓜多尔总统拉斐尔·科雷亚(Rafael Correa)怀疑英国和瑞典是否会改变对维基解密领导人阿桑奇的强硬立场，特别是当他们与一个像厄瓜多尔这样的贫困小国谈判时。
科雷亚周四在接受路透采访时表示，他依然愿意就阿桑奇的命运与相关各国会谈。阿桑奇两个多月来一直藏身于厄瓜多尔驻英国大使馆中。
英国表示坚决引渡阿桑奇至瑞典，他将在瑞典接受关於强奸和性骚扰的质询。科雷亚称他担心阿桑奇随後可能被送至美国接受指控。科雷亚上周批准厄瓜多尔使馆接受41岁的澳大利亚人阿桑奇避难。
科雷亚表示：“我们一直对对话有信心，从未失去希望。”
“但我有点怀疑英国、瑞典或美国会改变他们的立场，因为在与厄瓜多尔这样的‘第三世界国家’谈判时，他们很少改变立场。”
“我们总是被低估，但我们依然抱有希望。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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