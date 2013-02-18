厄瓜多尔总统科雷亚获连任几成定局

(本文由路透中文网编译并提供)

路透基多2月17日(记者 Brian Ellsworth/Eduardo Garcia) - 厄瓜多尔总统拉斐尔·科雷亚(Rafael Correa)周日以较大优势赢得连任，这将使其强化对厄瓜多尔经济的控制，并给拉美社会主义领导人联盟适时的带来提振。

根据已经统计出的40%的选票，科雷亚这位极具魅力的左派人士赢得了57%的支持率，而银行家拉梭(Guillermo Lasso)获得了24%的选票。选举委员会称，选举结果料将不会有重大变化。

科雷亚对支持者表示：“没有人能阻止这场革命。殖民大国不再一手遮天，你可以确信，厄瓜多尔人在这场革命中当家做主。”

科雷亚2007年就任总统，通过运用石油收入在农村和贫困地区修建基础设施而获得穷人的大力支持。

46岁的Julieta Moira表示：“我们厄瓜多尔需要一名像拉斐尔·科雷亚这样的总统。他一直很强大，不允许任何人威胁到他。我非常激动，高兴并且感恩。”

由于委内瑞拉总统查韦斯正在与癌症抗争，现年49岁的科雷亚或许现在有望成为拉美主要的反美代表，并成为“美洲玻利瓦尔替代计划”(ALBA)组织的实际领导人。

科雷亚称，他的连任胜利离不开查韦斯。

科雷亚新一届任期的主要挑战在于吸引投资者，推动停滞的石油生产并促进采矿业发展。

批评人士认为科雷亚是一名限制媒体自由的专制领导人。

68岁的退休人员Celeste Guerrero表示：“除了侮辱和税收，这个政府没有给我们带来任何好处。我们厌倦了这一切。我很担心这个政府与共产主义国家结盟。”（完）