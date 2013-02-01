厄瓜多尔与两家中国企业签署六年期供油合同

(本文由路透中文网编译提供)

路透基多1月31日 - 厄瓜多尔石油公司Petroecuador总经理Marco Calvopina周四称，该公司去年12月与两家中国企业签署了未来六年销售1.23亿桶原油的合同。

Calvopina称，经历11个月的谈判后，该公司于去年12月21日与中国石油 和中国国际石油化工联合有限责任公司（Unipec，联合石化）签署了上述合同。

“有了长期合同，我们就能赚取溢价，我们也需要这种资源为国家带来发展，”他对记者说。他还称，合同将于2018年底到期，上述两家中国公司将向Petroecuador支付每桶0.80美元的溢价。

他指出，Petroecuador目前80%的石油出口是通过与其他公司的长期合同销售，约18%的石油通过公开竞标销售，剩余的则与其他国有企业进行易货交易。

厄瓜多尔是石油输出国组织（OPEC）最小的产油国，过去五年该国石油产量停滞在日产约50万桶的水平。（完）