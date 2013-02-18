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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 18日 星期一 13:39 BJT

厄瓜多尔总统科雷亚获连任几成定局

厄瓜多尔总统拉斐尔·科雷亚(Rafael Correa)连任几成定局。根据已经统计出的40%的选票，科雷亚赢得了57%的支持率，而银行家拉梭(Guillermo Lasso)获票率为24%。选举委员会称，选举结果预计不会有重大出入。路透
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