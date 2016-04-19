厄瓜多尔强震遇难者升至413人 科雷亚称地震的经济影响“巨大”

路透厄瓜多尔波托维耶霍/佩德纳莱斯4月18日（记者 Ana Isabel Martinez/Julia Symmes Cobb） - 厄瓜多尔总统科雷亚周一视察了地震灾区。他预计灾后重建将需要数以十亿计美元资金，地震可能会对脆弱的经济带来“巨大”影响。这场里氏7.8级强震已造成至少413人死亡。

地震发生两天后，科雷亚赶赴灾区进行视察并看望幸存者。多数幸存者向科雷亚表示，他们急需饮水。

鉴于地震死亡人数可能进一步上升，加上目睹了大片被夷为平地的房屋、损毁的道路和桥梁，科雷亚脸色凝重地表示，这场数十年来最大的灾难会令厄瓜多尔遭受重创。

“重建将耗费数以十亿计美元资金。”科雷亚在重灾区波托维耶霍市说道。他还称，地震造成的经济影响“将是巨大的”。

周六晚地震发生时，科雷亚正在意大利进行访问。该国副总统Jorge Glas在数小时内赶赴灾区指导救援减灾工作。

一些幸存者抱怨缺乏电力和物资，救援物资仍未抵达一些地区。地震伤者人数升至逾2,600人。

厄瓜多尔政府已经调派约1.35万安全部队人员前往灾区。

拉美邻国派出近400名救援人员赶到灾区，瑞士和西班牙也派出了83名专家。古巴则派出医疗队前往救援。（完）