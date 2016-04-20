厄瓜多尔强震罹难人数升至近500人 逾4000人受伤

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透厄瓜多尔佩德纳莱斯4月19日 （记者 Julia Symmes Cobb/Ana Isabel Martinez） - 厄瓜多尔地震的救援人员周二渐渐失去对找到更多幸存者的信心。这次7.8级强震已造成近500人罹难，令本已脆弱的厄瓜多尔经济遭受重创。
家属们祈祷出现奇迹，恳求搜救队伍寻找失踪的亲人。救援人员借助搜救犬和挖掘机，甚至徒手在住宅、旅馆和商店的废墟中搜寻幸存者。
罹难人数周二下午达480人，但预计会进一步上升。
据政府最新统计，上周六发生的这场强震已导致107人失踪，逾4,000人受伤。
在灾区督导救援工作的厄瓜多尔总统科雷亚称，地震对该国经济造成20亿至30亿美元的损失，并可能使经济增速降低两到三个百分点。
“我们不能欺骗自己，这将是长期的努力……数年时间的重建，数以十亿（美元）计的投资。”科雷亚深有感触地说道。
“短期内我们将需要数以千万计的美元。”科雷亚说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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