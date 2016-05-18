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时事要闻 | 2016年 5月 18日 星期三 17:46 BJT

厄瓜多尔发生6.7级地震 尚未有伤亡报告

路透基多5月18日 （记者 Alexandra Valencia） - 厄瓜多尔沿海周三早发生6.7级地震。上月同一地区发生的7.8级地震造成逾650人死亡。

目前尚未有伤亡报告。目击者称，地震导致一些沿海地区断电，并使远至首都基多的人们上街躲避。

“震中位于Mompiche。尚未有伤亡报告。没有海啸警告。”厄瓜多尔总统科雷亚在Twitter上写道。

太平洋海啸警报中心亦称地震料不会引发整个太平洋范围的海啸。 美国地质调查局称，震源深度为10公里。

厄瓜多尔4月发生近70年来最严重地震，导致逾650人死亡，另有16,600人受伤，估计造成20亿美元损失。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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