厄瓜多尔强震罹难人数升至近500人 逾4000人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透厄瓜多尔佩德纳莱斯4月19日 （记者 Julia Symmes Cobb/Ana Isabel Martinez） - 厄瓜多尔地震的救援人员周二渐渐失去对找到更多幸存者的信心。这次7.8级强震已造成近500人罹难，令本已脆弱的厄瓜多尔经济遭受重创。

家属们祈祷出现奇迹，恳求搜救队伍寻找失踪的亲人。救援人员借助搜救犬和挖掘机，甚至徒手在住宅、旅馆和商店的废墟中搜寻幸存者。

罹难人数周二下午达480人，但预计会进一步上升。

据政府最新统计，上周六发生的这场强震已导致107人失踪，逾4,000人受伤。

在灾区督导救援工作的厄瓜多尔总统科雷亚称，地震对该国经济造成20亿至30亿美元的损失，并可能使经济增速降低两到三个百分点。

“我们不能欺骗自己，这将是长期的努力……数年时间的重建，数以十亿（美元）计的投资。”科雷亚深有感触地说道。

“短期内我们将需要数以千万计的美元。”科雷亚说道。（完）