厄瓜多尔强震罹难人数升至近500人 逾4000人受伤

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因获利回吐和技术型卖盘
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透厄瓜多尔佩德纳莱斯4月19日 （记者 Julia Symmes Cobb/Ana Isabel Martinez） - 厄瓜多尔地震的救援人员周二渐渐失去对找到更多幸存者的信心。这次7.8级强震已造成近500人罹难，令本已脆弱的厄瓜多尔经济遭受重创。
家属们祈祷出现奇迹，恳求搜救队伍寻找失踪的亲人。救援人员借助搜救犬和挖掘机，甚至徒手在住宅、旅馆和商店的废墟中搜寻幸存者。
罹难人数周二下午达480人，但预计会进一步上升。
据政府最新统计，上周六发生的这场强震已导致107人失踪，逾4,000人受伤。
在灾区督导救援工作的厄瓜多尔总统科雷亚称，地震对该国经济造成20亿至30亿美元的损失，并可能使经济增速降低两到三个百分点。
“我们不能欺骗自己，这将是长期的努力……数年时间的重建，数以十亿（美元）计的投资。”科雷亚深有感触地说道。
“短期内我们将需要数以千万计的美元。”科雷亚说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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路透纽约1月18日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 骤降，因炼厂削减产出，但汽油和馏分油库存上升。 API公布，在截至1月13日当周，美国原油库存减少504.2万桶，至4.7 9225亿桶，分析师预估为减少34.2万桶。库欣原油库存减少101.3万桶。 API数据显示，上周炼厂原油加工量下降42.5万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加975.1万桶，路透调查显示，分析师预估 为增加202.3万桶。上周馏分油库存增加116.6万桶，分析师预估为增加16 .2万桶。 上周原油日进口量减少102.4万桶，至780.6万桶。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 李军；审校 利棣儿)