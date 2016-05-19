更新版-厄瓜多尔沿海周三发生两次地震，1人丧生

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路透基多5月18日 - 厄瓜多尔沿海周三发生两次地震，导致1人丧生。上月该地区曾发生7.8级强震，造成逾650人死亡。

据美国地质调查局（USGS）数据，周三两次地震分别为6.7级和6.8级。目击者称，地震造成一些沿海地区断电，远至首都基多也有震感，人们纷纷跑到街头。

厄瓜多尔总统科雷亚称，第一次地震发生在夜间，震中位于太平洋沿岸的渔村Mompiche，距离基多约368公里。

科雷亚称，地震发生后，有人从建筑物中跑出来时撞到物体上，造成轻伤；有1人死亡，具体死因仍不清楚。

“托萨瓜市一位老人丧生，这直接或间接由地震导致，我们对此表示哀悼。”托萨瓜在沿海省份马纳比（Manabi）。

科雷亚称，马纳比省及埃斯梅拉达斯省（Esmeraldas）的学校将停课至下周一。

地震造成轻度破坏，主要受影响的是之前在4月地震中已受损的基础设施。相关部门未发布海啸预警。

据美国地质调查局称，周三的第二次地震发生在快到正午时。

科雷亚周三称，他正请求美国予以厄瓜多尔“临时保护地位”（Temporary Protected Status）。

获“临时保护地位”国家的国民可留在美国，在某些情况下可获准在美国工作。（完）