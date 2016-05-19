更新版-厄瓜多尔沿海周三发生两次地震，1人丧生

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
(新增细节)
路透基多5月18日 - 厄瓜多尔沿海周三发生两次地震，导致1人丧生。上月该地区曾发生7.8级强震，造成逾650人死亡。
据美国地质调查局（USGS）数据，周三两次地震分别为6.7级和6.8级。目击者称，地震造成一些沿海地区断电，远至首都基多也有震感，人们纷纷跑到街头。
厄瓜多尔总统科雷亚称，第一次地震发生在夜间，震中位于太平洋沿岸的渔村Mompiche，距离基多约368公里。
科雷亚称，地震发生后，有人从建筑物中跑出来时撞到物体上，造成轻伤；有1人死亡，具体死因仍不清楚。
“托萨瓜市一位老人丧生，这直接或间接由地震导致，我们对此表示哀悼。”托萨瓜在沿海省份马纳比（Manabi）。
科雷亚称，马纳比省及埃斯梅拉达斯省（Esmeraldas）的学校将停课至下周一。
地震造成轻度破坏，主要受影响的是之前在4月地震中已受损的基础设施。相关部门未发布海啸预警。
据美国地质调查局称，周三的第二次地震发生在快到正午时。
科雷亚周三称，他正请求美国予以厄瓜多尔“临时保护地位”（Temporary Protected Status）。
获“临时保护地位”国家的国民可留在美国，在某些情况下可获准在美国工作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f