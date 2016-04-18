厄瓜多尔7.8级强震已造成272人罹难（更新版2）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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路透厄瓜多尔佩德纳莱斯4月17日 （记者 Julia Symmes Cobb/Daniel Tapia） - 厄瓜多尔周六遭遇数十年来最强烈的地震袭击，截至周日已有272人罹难。幸存者用简易棺椁埋葬亲属，排队等待饮水，并在家园废墟附近寻找庇护所。
这场7.8级强震发生在太平洋沿岸，拥有1,600万人口的厄瓜多尔全国均有震感，在远至首都基多的地方都引起了恐慌；地震并导致建筑物倒塌和道路桥梁损毁。
厄瓜多尔总统柯利亚中断对意大利的访问并赶回国内。他表示，“厄瓜多尔遭遇了巨大的灾难……这是过去67年里最可怕的悲剧。”
“许多废墟中有生命迹象，（搜救幸存者）是当务之急，”柯利亚在向全国发表的电视讲话中说道。
柯利亚确认地震已造成272人死亡，2,068人受伤，并称其担忧死伤数字可能仍会上升。
距离震中最近的沿海地区受灾最为严重，特别是佩德纳莱斯(Pedernales)地区。
当局称发生了约163次余震，主要是在佩德纳莱斯地区。六个省份宣布进入紧急状态。
厄瓜多尔是石油输出国组织(OPEC)最小的成员国，本已深受油价下跌的打击，今年增长率预计为零。此次地震更是雪上加霜。
在佩德纳莱斯以南约180公里的波托维埃霍（Portoviejo），当局表示因罗德奥监狱围墙倒塌，约有130名囚犯逃出，其中超过35人已经被抓获。
厄瓜多尔当局称，已经在全国部署了约1.35万名安全部队士兵，维护社会秩序，并立即从多边金融机构筹措了6亿美元资金应急。
厄瓜多尔政府称这次是1979年以来最为严重的地震。据美国地质调查局(USGS)，上次大地震共有600人丧生，两万人受伤。
政府表示，石油生产没有受到影响，但为了以防万一，关闭了位于震中附近埃斯梅拉达斯(Esmeraldas)的主要炼厂，不过该炼厂可能很快会重新运转。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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