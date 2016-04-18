厄瓜多尔7.8级强震已造成272人罹难（更新版2）

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路透厄瓜多尔佩德纳莱斯4月17日 （记者 Julia Symmes Cobb/Daniel Tapia） - 厄瓜多尔周六遭遇数十年来最强烈的地震袭击，截至周日已有272人罹难。幸存者用简易棺椁埋葬亲属，排队等待饮水，并在家园废墟附近寻找庇护所。

这场7.8级强震发生在太平洋沿岸，拥有1,600万人口的厄瓜多尔全国均有震感，在远至首都基多的地方都引起了恐慌；地震并导致建筑物倒塌和道路桥梁损毁。

厄瓜多尔总统柯利亚中断对意大利的访问并赶回国内。他表示，“厄瓜多尔遭遇了巨大的灾难……这是过去67年里最可怕的悲剧。”

“许多废墟中有生命迹象，（搜救幸存者）是当务之急，”柯利亚在向全国发表的电视讲话中说道。

柯利亚确认地震已造成272人死亡，2,068人受伤，并称其担忧死伤数字可能仍会上升。

距离震中最近的沿海地区受灾最为严重，特别是佩德纳莱斯(Pedernales)地区。

当局称发生了约163次余震，主要是在佩德纳莱斯地区。六个省份宣布进入紧急状态。

厄瓜多尔是石油输出国组织(OPEC)最小的成员国，本已深受油价下跌的打击，今年增长率预计为零。此次地震更是雪上加霜。

在佩德纳莱斯以南约180公里的波托维埃霍（Portoviejo），当局表示因罗德奥监狱围墙倒塌，约有130名囚犯逃出，其中超过35人已经被抓获。

厄瓜多尔当局称，已经在全国部署了约1.35万名安全部队士兵，维护社会秩序，并立即从多边金融机构筹措了6亿美元资金应急。

厄瓜多尔政府称这次是1979年以来最为严重的地震。据美国地质调查局(USGS)，上次大地震共有600人丧生，两万人受伤。

政府表示，石油生产没有受到影响，但为了以防万一，关闭了位于震中附近埃斯梅拉达斯(Esmeraldas)的主要炼厂，不过该炼厂可能很快会重新运转。（完）