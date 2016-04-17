厄瓜多尔7.8级强震至少235人丧生 仍有人员被困（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
(新增细节)
路透厄瓜多尔4月17日 - 南美洲厄瓜多尔沿岸数座城镇遭到数十年来最为强烈的地震破坏，周日死亡人数上升到至少235人，救援人员仍在拼命搜寻幸存者。
这场7.8级强震周六发生在太平洋沿岸，拥有1,600万人口的厄瓜多尔全国均有震感，在远至首都基多的地方都引起了恐慌，在西部多个城镇导致建筑物倒塌和道路被损毁。
厄瓜多尔总统柯利亚(Rafael Correa)中断对意大利的访问赶回国内，应对这次紧急事件。“当务之急是搜救废墟中的人员，”他说，“一切东西都能重建，但人死不能复生，这是最让人心痛的事情。”
副总统格拉斯(Jorge Glas)视察灾区并表示，235人死亡，超过1,500受伤。
距离震中最近的沿海地区受损最为严重，特别是佩德纳莱斯(Pedernales)地区。
一位路透目击者称，佩德纳莱斯的居民用简易棺椁并举办仪式埋葬死者。几乎所有的房屋都受到了损害。一些居民在废墟中寻找亲人或财物，警察、军人和消防员在现场救援。
政府称发生了约163次余震，主要是在佩德纳莱斯地区。六个省份宣布进入紧急状态。
厄瓜多尔是石油输出国组织(OPEC)最小的成员国，本已深受油价下跌的打击，今年增长率预计为零。此次地震更是雪上加霜。
厄瓜多尔政府称这次是1979年以来最为严重的地震。据美国地质调查局(USGS)，上次大地震共有600人丧生，两万人受伤。
政府表示，石油生产没有受到影响，但为了以防万一，关闭了位于震中附近埃斯梅拉达斯(Esmeraldas)的主要炼厂，不过该炼厂可能很快会重新运转。(完)
(翻译 张涛/张荻；审校 龚芳)
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