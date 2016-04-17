厄瓜多尔7.8级强震至少235人丧生 仍有人员被困（更新版）

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路透厄瓜多尔4月17日 - 南美洲厄瓜多尔沿岸数座城镇遭到数十年来最为强烈的地震破坏，周日死亡人数上升到至少235人，救援人员仍在拼命搜寻幸存者。

这场7.8级强震周六发生在太平洋沿岸，拥有1,600万人口的厄瓜多尔全国均有震感，在远至首都基多的地方都引起了恐慌，在西部多个城镇导致建筑物倒塌和道路被损毁。

厄瓜多尔总统柯利亚(Rafael Correa)中断对意大利的访问赶回国内，应对这次紧急事件。“当务之急是搜救废墟中的人员，”他说，“一切东西都能重建，但人死不能复生，这是最让人心痛的事情。”

副总统格拉斯(Jorge Glas)视察灾区并表示，235人死亡，超过1,500受伤。

距离震中最近的沿海地区受损最为严重，特别是佩德纳莱斯(Pedernales)地区。

一位路透目击者称，佩德纳莱斯的居民用简易棺椁并举办仪式埋葬死者。几乎所有的房屋都受到了损害。一些居民在废墟中寻找亲人或财物，警察、军人和消防员在现场救援。

政府称发生了约163次余震，主要是在佩德纳莱斯地区。六个省份宣布进入紧急状态。

厄瓜多尔是石油输出国组织(OPEC)最小的成员国，本已深受油价下跌的打击，今年增长率预计为零。此次地震更是雪上加霜。

厄瓜多尔政府称这次是1979年以来最为严重的地震。据美国地质调查局(USGS)，上次大地震共有600人丧生，两万人受伤。

政府表示，石油生产没有受到影响，但为了以防万一，关闭了位于震中附近埃斯梅拉达斯(Esmeraldas)的主要炼厂，不过该炼厂可能很快会重新运转。(完)