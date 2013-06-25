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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 25日 星期二 14:21 BJT

厄瓜多尔称正考虑斯诺登避难请求

厄瓜多尔外长巴蒂诺周一称，厄瓜多尔正在审查美国国家安全局承包商前雇员斯诺登的避难请求，将主要基于人权因素考虑，“适时”作出决定。美国周一加大施压力度，要求俄罗斯移交斯诺登。尽管有报道称斯诺登已前往古巴，美国认为其仍在莫斯科。路透

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