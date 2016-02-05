阿桑奇应被准许自由离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆--联合国特别工作组

路透伦敦2月5日 （记者 Costas Pitas/Andy Bruce） - 联合国任意拘留问题工作组周五裁定，维基解密创始人阿桑奇应被准许自由离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，并获得遭受三年半任意拘留的赔偿。

澳大利亚人阿桑奇向联合国任意拘留问题工作组提出上诉，称自己是一名政治难民，因无法在厄瓜多尔避难而令自己的权利遭到侵害。

该工作组做出了有利于阿桑奇的裁定，但工作组并非全体一致通过，且不具法律约束力。该工作组五名成员中的三人支持有利于阿桑奇的裁定，一人反对，一人要求回避。

“联合国任意拘留问题工作组裁定，朱利安·阿桑奇遭到的各种形式的自由权被剥夺构成任意拘留，”工作组组长Seong-Phil Hong在声明中称。

“（工作组）裁定应停止针对阿桑奇先生的任意拘留，其人身完整与自由活动的权利应受尊重，且应享有可强制执行的赔偿请求权。”

阿桑奇称，如果工作组作出不利自己的裁决，他将离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，接受逮捕。但英国称只要他走出使馆就将遭逮捕，并被引渡至瑞典。

“这什么也改变不了。我们完全拒绝宣称阿桑奇是任意拘留受害者的任何说法。英国已明确向联合国表示，我们将正式对工作组的裁决提出反对，”英国政府发言人表示。

“实际上，他是自愿选择待在厄瓜多尔驻伦敦大使馆以规避合法逮捕，”上述发言人称。“（对他的）强奸指控以及欧洲逮捕令仍存在，所以英国仍有将他引渡至瑞典的法律义务。”

瑞典检察官称，按照瑞典法律，联合国工作组的裁定对强奸案调查没有正式影响。美国大陪审团对维基解密的调查仍在继续。（完）