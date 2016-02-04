阿桑奇发声：若联合国调查作出不利裁决 周五将自行接受逮捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼2月4日（记者 Matt Siegel） - 维基解密创始人阿桑奇发表声明，称对其事件进行调查的联合国任意拘留问题工作组若作出不利自己的裁决，他周五将离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，接受逮捕。

为了不被引渡到瑞典受审，阿桑奇自2012年6月以来始终在厄瓜多尔大使馆避难。2010年因被控涉嫌一起强奸案，44岁的阿桑奇受到瑞典的通缉。他否认上述指控。

“如果联合国机构明天宣布我在与英国和瑞典的案件中落败，我将在周五中午走出（厄瓜多尔）大使馆，接受英国警方的逮捕，因再无有意义的进一步申诉的前景，”阿桑奇发布到维基解密Twitter账户上的声明称。

“然而，如果我获胜，当局被发现存在违法行为，我希望立即返还我的护照，并停止拘捕我的进一步尝试。”

阿桑奇担心瑞典将其引渡给美国，会因维基解密刊登的美国涉密军事和外交文件而受审。

联合国任意拘留问题工作组目前正在考虑阿桑奇提出的解救请求。他在提交的文件中称其困在大使馆里已经构成遭任意拘禁。

他指出，自己已经被剥夺了基本的自由，包括不能晒太阳或呼吸新鲜空气，没有足够的医疗设施，也没有法律安全保障。

记者无法立即联系到阿桑奇的一名发言人发表评论。(完)