厄瓜多尔沃尔夫火山喷发

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透基多5月25日 - 厄瓜多尔相关机构称，该国加拉帕戈斯群岛的沃尔夫火山周一凌晨喷发，可能危及当地独有物种--粉色鬣蜥。
“沃尔夫火山远离居民区，对人类没有危险。这里有世界上唯一的粉色鬣蜥物种，”加拉帕戈斯国家公园在Twitter上发帖称。
该公园发布的图片显示，岩浆倾泻而下，滚滚升起的黑烟预计高达10公里。
据该公园称，沃尔夫火山已经沉寂33年。
厄瓜多尔环境部在声明称，岩浆从沃尔夫火山南坡倾泻而下，而濒危物种粉色鬣蜥的栖息地在另一侧，预计粉色鬣蜥能逃离伤害。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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