厄瓜多尔沃尔夫火山喷发

路透基多5月25日 - 厄瓜多尔相关机构称，该国加拉帕戈斯群岛的沃尔夫火山周一凌晨喷发，可能危及当地独有物种--粉色鬣蜥。

“沃尔夫火山远离居民区，对人类没有危险。这里有世界上唯一的粉色鬣蜥物种，”加拉帕戈斯国家公园在Twitter上发帖称。

该公园发布的图片显示，岩浆倾泻而下，滚滚升起的黑烟预计高达10公里。

据该公园称，沃尔夫火山已经沉寂33年。

厄瓜多尔环境部在声明称，岩浆从沃尔夫火山南坡倾泻而下，而濒危物种粉色鬣蜥的栖息地在另一侧，预计粉色鬣蜥能逃离伤害。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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