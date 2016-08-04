独家：EDF执行长事先知道英国打算推迟批准欣克利角核电项目

路透巴黎8月3日 - 法国电力集团(EDF)执行长Jean-Bernard Levy在一封致高管的信中表示，在公司董事会投票批准欣克利角核电项目的投资之前，他就知道了英国政府希望花更多时间评估该项目。

几位直接了解情况的消息人士称，EDF董事在7月28日会议上未被告知，英国计划推迟就该价值240亿美元的核电项目做出最终决策。

EDF董事会在这次会议上以微弱多数票批准了该项目的投资，但几个小时之后，英国首相特雷莎·梅(Theresa May)领导的政府称，希望进一步考虑这项计划。英国原本料在7月29日批准该项目，但现在将最终决策时间推迟至秋季初。

Levy还是EDF董事会主席，他在7月29日EDF公布第一季业绩时对记者说，他在董事会召开会议时，并不知道英国政府希望花更多时间评估该项目。

路透看到Levy在本周二写给EDF执行委员会的电子邮件中说，当他7月21日召集董事会开会时，得到了法国政府的许可。法国政府“已经警告我们，鉴于她(特雷莎·梅)最近到访，这位新任英国首相曾要求等‘几天’再决定该项目。”

Levy说，7月27日晚间，即董事会开会的前一天晚上，他被告知特雷莎梅希望“有多一点时间，未对该项目表示怀疑，也未具体说明何时批准这份合约。”

他补充说，EDF取消了原定7月29日在英格兰西南部萨默塞特(Somerset)举行的签约仪式，受邀参加这项仪式的中国能源部长在最后一刻取消了行程。

“7月28日下午董事会投票时，我们(管理层)知道了第二天不会举行仪式，”Levy写道。

EDF拒绝就Levy这封信以及董事会程序置评。(完)