焦点：英国称希望与中国保持密切关系 此前推迟一核电项目决策

2015年9月21日，图为英国和中国国旗。 REUTERS/Andy Wong/Pool

路透伦敦/北京8月1日 - 英国周一表示，希望与中国保持更密切的关系，但顶住中国希望英国尽早就欣克利角核电项目做出决定的压力，此前英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在最后一刻临时决定推迟就该项目做出最终决策。

特雷莎·梅关于重新评估数十年来在英国筹建首个核电站的决定，已经引发外界担心她领导的政府可能对中国投资持更严格的看法，进而可能导致中英关系恶化。

中国外交部周一表示，中方注意到英国政府临时决定推迟就欣克利角核电项目做出最终决策，希望英方尽早做出决定，确保有关项目顺利实施。

“该项目是中英法三方本着互惠互利、合作共赢精神达成的，一直得到英方和法方的大力支持...希望英方尽早做出决定，确保有关项目顺利实施。”中国外交部并称。

根据英国前首相卡梅伦制定的计划，法国电力集团(EDF)(EDF.PA)和中方合作伙伴中国广核集团有限公司将为这个耗资180亿英镑(240亿美元)的项目融资，英国则承诺为该项目建成后所发电力支付最低电价，持续35年。

在中国国家主席习近平去年对英国进行国事访问期间，有关方面达成了欣克利角核电项目(Hinkley)的融资协议。习近平去年对英国的访问，旨在巩固中英关系的“黄金时代”。在其访问期间，英国还寻求中国对铁路及其它项目投资。

但在英国6月23日退欧公投后的政治乱局中赢得首相之位后，特雷莎·梅决定重新评估上述核电项目，表明其对中国的投资持更为谨慎的态度。

欣克利角项目被视为中国进一步参与英国核电领域的领跑项目，将为可能使用中国核技术的英国另一项目铺平道路。

**国家安全**

特雷莎·梅的发言人称，核电依然是英国能源供应计划的一个重要部分，新政府希望仔细研究该计划的是合乎常情的。

“这是一项重大基础设施决定，新首相和新政府花点时间来确保获得充分信息后再做出决定，这是合适的做法，”她说，“政府将在9月做出决定”。

她还说，英国仍希望吸引外国投资，并重视与中国的关系。

“考虑到中国将在国际事务、全球经济和一系列国际问题中发挥的作用，我们将继续寻求与中国保持密切关系，”她说。

英国金融时报援引财政部商务大臣奥尼尔(Jim O'Neill)的朋友报导，他可能因新政府对中国投资的态度转变而辞职。奥尼尔曾任高盛首席经济学家。他被吸收进英国政府，原本是为了促进与中国的关系。

特雷莎·梅的发言人说，奥尼尔仍可在政府中发挥作用。

特雷莎·梅的一位前同僚周六表示，特雷莎·梅此前曾表示担心这项中国投资计划对国家安全的影响。

新首相办公室主管提莫希表示，安全专家们都担心国有的中国广核集团将有进入核电站电脑管理系统的门路，可以随意关闭英国的能源供应。

当被问及国家安全是否会影响对欣克利角核项目的评估时，这位发言人拒绝就评估程序置评，只表示将评估这项交易的各个方面。

中国新华社发表一篇英文评论文章称，中国不会容忍对其在英国投资的“无端指责”，并表示人们或许会认为英国正在试图建立一座保护主义的高墙。

评论文章写道，这“肯定会影响英国作为一个开放经济体的声誉，并可能在未来阻止中国和其他地区的潜在投资者”。

当被问到这篇评论文章时，特雷莎·梅的发言人表示，政府可能需要时间来做出最终裁决。

“首相关注的是确保我们做出正确的决定；承认我们需要可靠和安全的能源供应，承认核能是其中的重要部分，承认我们可能需要一些时间来做出决定，”她表示。

这位发言人还称，她不知道特雷莎·梅和中国就评估事宜进行任何直接的沟通。(完)